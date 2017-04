Full list of results from today’s North West 10K

WERE you one of the thousands who hit the road today for the annual North West 10K? If so well done and here is a list of everyone who bravely hit the roads around Letterkenny earlier…

North West 10k 2017

Place Bib Name Gender AG Club ChipTime GunTime

1 836 EOGHAIN MCGINLEY m MO LETTERKENNY AC 32:44,3 32:44,3

2. 457 MARK MCPAUL m MO Finn Valley AC 33:15,0 33:15,0

3. 1429 Vincent McAlister m MO 33:53,3 33:53,3

4. 935 Pauric Breslin m MO LAC 34:28,8 34:28,8

5. 807 IVAN TONER m M40 LETTERKENNY AC 34:45,9 34:45,9

6. 955 SIMON WARD m MO 35:10,4 35:10,4

7. 1382 David Porter m MO Inishowen A.C. 35:09,7 35:10,5

8. 1330 SEAN MURPHY m M45 TRIM 35:18,2 35:18,2

9. 508 John McElhill m M40 Finn Valley A.C. 35:22,7 35:22,7

10. 1274 SEAMUS ODONNELL m M40 FINN VALLEY 35:53,7 35:54,6

11. 885 RAYMOND BIRCH m MO LETTERKENNY AC 36:39,7 36:40,6

12. 401 LIAM DOHERTY m M40 36:49,1 36:49,1

13. 789 Edward Harkin m MO Rosses ac 36:52,7 36:52,7

14. 942 Kevin Curran m MO 37:00,4 37:01,3

15. 790 Michael Logue m M40 Rosses ac 37:09,7 37:10,9

16. 494 GAVIN CRAWFORD m MO 24/7 TRIATHLON CLUB 37:25,2 37:25,2

17. 459 Paul Doherty m MO HSE Social Club 37:35,6 37:36,6

18. 1234 Michael McHugh m M40 Milford A.C. 37:43,9 37:43,9

19. 265 NOEL DIVER m MO ROSSES AC 37:36,5 37:46,7

20. 475 PETER ODONNELL m MO MILFORD AC 37:59,2 37:59,2

21. 372 Anthony Doherty m M45 Milford AC 38:02,2 38:02,2

22. 812 PAUL DILLION m M40 LIFFORD/STRABANE AC 38:06,3 38:06,3

23. 464 EAMONN MCGEE m M40 ROSSES AC 38:08,6 38:08,6

24. 814 BRADON MCGRINDER m MO LIFFORD/STRABANE AC 38:19,3 38:19,3

25. 1362 PAUL RUSSELL m MO MILFORD AC 38:19,8 38:19,8

26. 823 DAMIEN MCBRIDE m MO MILFORD AC 38:28,6 38:28,6

27. 250 Brian McCrea m MO Finn Valley A.C. 38:27,6 38:29,6

28. 263 FIONNUALA DIVER f FO LETTERKENNY AC 38:31,2 38:31,2

29. 466 BARRY COYLE m MO 38:32,0 38:35,6

30. 981 Sean McDaid m MO Ind 38:46,9 38:46,9

31. 925 CIARAN CRAWFORD m MO 38:54,4 38:58,3

32. 1451 Charlie O Donnell m MO Rosses A.C. 39:04,8 39:04,8

33. 639 Liam Mac Giolla Bhride m MO Rosses A.C. 39:04,1 39:06,4

34. 841 FERGAL MCGEE m MO ROSSES AC 39:06,5 39:06,5

35. 1354 MARTIN GORMELY m M50 39:08,6 39:08,6

36. 1217 Patrick Duffy m M45 39:08,6 39:08,6

37. 1643 Ben Carr m MO 39:13,7 39:14,6

38. 815 MICHAEL MCGRINDER m M45 LIFFORD/STRABANE AC 39:28,0 39:28,0

39. 460 Paul Cullen m MO HSE Social Club 39:32,7 39:34,5

40. 259 Declan Mc Bride m MO Cranford A.C. 39:38,6 39:38,6

41. 471 NOELEEN SCANLON f FO LETTERKENNY AC 39:42,2 39:43,1

42. 980 Johnny O’Doherty m MO Milford ac 39:44,7 39:44,7

43. 19 Kieran Coyle m MO UnitedHealthGroup 39:50,7 39:50,7

44. 1390 Niall McGee m M40 Inishowen A.C. 39:56,2 39:57,7

45. 919 BRIAN CROSSAN m M40 LETTERKENNY KICKBOXING 40:05,0 40:05,0

46. 465 DECLAN FINNY m MO ROSSES AC 40:05,9 40:05,9

47. 721 KEVIN MC GEE m M45 LETTERKENNY AC 40:12,1 40:12,1

48. 447 DAMIEN MURPHY m M40 RAPHOE ROAD RUN 40:27,1 40:27,1

49. 267 JOE GALLAGHER m M40 MILFORD AC 40:27,2 40:27,2

50. 1447 Anthony Sweeney m MO 40:25,5 40:29,0

51. 81 MARTY FAGAN m M40 40:26,1 40:29,7

52. 242 David Donaghey m MO 40:31,5 40:31,5

53. 1306 Martin McLucas m M45 Inishowen 40:29,9 40:32,1

54. 1289 BARRY CHAMBERS m MO FINN VALLEY AC 40:31,4 40:34,1

55. 1305 David Harvey m MO 24 7 40:25,3 40:36,5

56. 458 POL MACGIOLLABHRIDE m MO LETTERKENNY AC 40:36,7 40:38,8

57. 621 MANUS MCHUGH m MO ROSSES AC 40:55,1 40:55,1

58. 717 KENNY O DONNELL m M40 FINN VALLEY AC 41:01,2 41:01,2

59. 567 Gareth O’Donnell m MO Kilcar 41:03,8 41:06,5

60. 1364 FINBARR COGHLAN m MO BELPARK 40:57,8 41:09,6

61. 1265 BRIAN FERRY m M40 LETTERKENNY AC 41:12,5 41:14,0

62. 499 KEVIN KELLY m MO 41:08,6 41:14,2

63. 1342 Charlie Byrne m MO Get Fit Gym Malin 41:18,3 41:20,0

64. 926 MICHAEL GALVAN m M45 LETTERKENNY AC 41:20,4 41:20,4

65. 982 Nikita Burke f FO LAC 41:19,1 41:20,5

66. 1295 Gavin Ward m MO Rosses AC 41:26,2 41:26,2

67. 867 MARCUS MCCLINTOCK m M45 LETTERKENNY AC 41:25,5 41:27,1

68. 20 Kieran Mc Monagle m MO UnitedHealthGroup 41:29,3 41:29,3

69. 1374 Shaun McHugh m M40 Milford A.C. 41:24,9 41:29,4

70. 417 NOEL MCGARVERY m M40 41:30,2 41:32,7

71. 451 JOHN MELVIN m MO 41:39,8 41:39,8

72. 473 DESSIE GALLEN m M45 KCR 41:42,5 41:42,5

73. 240 Kevin Connolly m M40 41:51,3 41:53,0

74. 448 DARRAGH KELLY m MO 41:47,7 41:56,0

75. 934 JASON GRAHAM m M40 TIR CONNELL 41:56,7 41:56,7

76. 1267 Stephen Robinson m MO 24 7 42:04,7 42:04,7

77. 797 James Whoriskey m MO Milford A.C. 42:00,4 42:05,2

78. 90 Danny Mc Laughlin m MO HSE Social Club 42:06,1 42:06,1

79. 1324 Shane Carlin m MO IND 42:09,4 42:09,4

80. 1648 Brendan McCambridge m MO 42:02,9 42:10,5

81. 785 Val Smyth m MO IND 42:10,7 42:10,7

82. 1638 David Smith m MO 42:11,6 42:11,6

83. 966 MARTIN DUNLEAVEY m M50 FOYLE VALLEY AC 42:09,8 42:17,8

84. 495 MC FADDEN IRENE f F40 LETTERKENNY AC 42:17,8 42:19,0

85. 544 Joseph Browne m M40 42:17,1 42:20,9

86. 467 DAMIAN MCGOOHAN m MO 24/7 Triathlon 42:19,7 42:23,8

87. 73 FRANKIE MC GINLEY m MO 42:23,5 42:27,7

88. 382 BARRY MACKEY m M50 LETTERKENNY AC 42:26,6 42:27,8

89. 1323 Evan McGirr m MO Finn Valley 42:27,9 42:27,9

90. 527 Natasha Kelly f FO 24/7 Triathlon 42:26,8 42:28,6

91. 958 MICHELLE HUNTER f FO FINN VALLEY 42:30,6 42:30,6

92. 1449 Paul McKelvey m MO Rosses A.C. 42:31,5 42:31,5

93. 1287 EUGENE MCCAFFERTY m M40 ROSSESS AC 42:33,1 42:33,1

94. 1394 Dónal Haughey m M60 Tír Chonaill A.C. 42:32,3 42:36,3

95. 813 MARTIN DONNELLY m M45 24/7 Triathlon 42:30,6 42:38,0

96. 431 STEPHEN CUNNINGHAM m MO 42:29,3 42:38,4

97. 1433 David McNulty m MO Lifford Strabane A.C. 42:35,3 42:38,6

98. 873 DANIEL CULLEN m MO MILFORD AC 42:38,9 42:43,7

99. 992 MARK CONNOLLY m M50 FINN VALLEY 42:45,9 42:45,9

100. 998 TOMMY BOYLE m M45 ROSSESS AC 42:47,4 42:47,4

101. 965 SEAMUS MCCALLION m M50 FOYLE VALLEY AC 42:40,3 42:48,6

102. 1334 EAMONN MACNIALLAIS m M50 42:49,6 42:49,6

103. 960 LINDA EMERY f F40 FINN VALLEY 42:47,6 42:49,6

104. 946 Dermot McElchar m M40 Finn Valley 42:49,7 42:53,0

105. 620 HELEN MCCREADY f FO ROSSES AC 42:51,3 42:53,9

106. 1361 PJ MCMENAMIN m MO 42:58,9 42:58,9

107. 869 HUGH DUFFY m MO CRAMFORD AC 42:56,8 42:59,0

108. 1350 Steven Gibson m MO 42:56,1 43:05,1

109. 853 BARRY PEOPLES m MO 43:06,6 43:06,6

110. 529 FRANCES JUDGE f F50 LETTERKENNY AC 43:10,1 43:10,1

111. 951 DENISE WARD f FO FOYLE VALLEY AC 43:06,8 43:14,9

112. 462 CIAN FRIEL m MO 43:22,3 43:28,4

113. 889 PETER GALLAGHER m M40 LETTERKENNY AC 43:30,4 43:32,0

114. 1328 Martin McFadden m M40 IND 43:33,5 43:33,5

115. 96 Gary Neely m M40 Swanlings 43:27,4 43:33,8

116. 986 Vinny Hegarty m M40 Inishowen 43:32,6 43:36,5

117. 441 JOHN MCFADDEN m M40 LETTERKENNY AC 43:33,4 43:37,0

118. 1286 MARTIN MCGINLEY m M40 43:37,6 43:37,6

119. 485 TERENCE SHIELS m MO 43:29,7 43:38,4

120. 27 AIDAN MC GLYNN m M40 43:39,7 43:39,7

121. 241 Paddy Donaghey m M60 None 43:40,2 43:40,2

122. 580 Colin McFadden m M40 43:37,0 43:40,8

123. 1312 Paul McDaid m MO IND 43:41,1 43:41,1

124. 445 KIERAN COYLE m M40 KCR 43:43,0 43:43,0

125. 509 Shaun Paul Byrne m M40 Finn Valley A.C. 43:35,9 43:43,1

126. 378 STEPHEN BURNS m MO 43:29,0 43:43,5

127. 454 LIAM TINNEY m MO 24/7 Triathlon 43:38,2 43:47,0

128. 909 DARREN BEECROFT m M45 LETTERKENNY AC 43:51,5 43:51,5

129. 554 Frank Pinder m M50 Letterkenny A.C. 43:35,8 43:51,9

130. 34 Brian Kelly m MO HSE Social Club 43:48,4 43:54,3

131. 35 Marie Rodgers f FO HSE Social Club 43:48,4 43:54,4

132. 1396 Denis Boyle m M40 Rosses A.C. 43:51,2 44:02,5

133. 587 NOLEEN MERRITT f F50 Finn Valley AC 44:03,3 44:05,3

134. 223 Allister Johnston m M40 44:07,5 44:07,5

135. 893 SEAN GIBSON m M45 44:09,1 44:09,1

136. 976 Eamon Connolly m M40 Aghyarn ac 44:09,1 44:09,1

137. 410 SEAMUS CURRAN m MO 43:58,8 44:12,6

138. 793 Ita McCambridge f F50 North Belfast Harr 44:11,7 44:19,8

139. 586 NOREEN BONER f F60 Finn Valley AC 44:22,6 44:24,6

140. 1455 Liam Bonner m M45 Rosses A.C. 44:27,1 44:27,1

141. 1343 Michael McGinty m M50 44:17,6 44:27,1

142. 416 DENNIS BONNER m M45 ROSSES AC 44:27,9 44:27,9

143. 1355 EMER GORMELY f FO 44:26,5 44:29,6

144. 1351 Darren Winston m MO IND 44:23,7 44:30,0

145. 607 Emma McGee f FO 44:23,7 44:32,1

146. 488 JOHN ANTHONY MCMULLIN m M40 44:27,6 44:33,0

147. 476 BRIAN DOHERTY m M40 MILFORD AC 44:29,8 44:34,0

148. 892 MARTIN JORDAN m MO Convoy AC 44:35,9 44:35,9

149. 256 Adrian Marsh m M45 N/A 44:40,1 44:44,0

150. 264 AISLING DIVER f FO 44:37,9 44:45,8

151. 8 Christopher Mc Laughlin m MO UnitedHealthGroup 44:43,8 44:51,7

152. 1296 PATRICK TRIMBLE m M40 ROSSESS AC 44:50,3 44:53,4

153. 532 DECLAN COYLE m M50 44:54,9 44:54,9

154. 1353 PAUL HARRIS m M50 44:47,1 44:57,1

155. 1282 DAVID OCARROL m MO MTG4 44:49,0 44:59,0

156. 711 Philip McGovern m M40 Milford A.C. 44:59,4 45:03,8

157. 1270 TERENCE DIVER m M45 45:00,5 45:03,9

158. 482 JOE COYLE m MO 44:56,8 45:04,5

159. 938 Killian Nulty m M40 24 7 44:59,3 45:08,2

160. 514 Damian Downey m M45 Inishowen A.C. 45:12,1 45:12,1

161. 1205 John Joe Mc Clafferty m M40 45:17,8 45:17,8

162. 1254 Paul Cunningham m MO Kirbly Milers 44:56,9 45:20,6

163. 76 ADRIAN CALLAGHAN m M40 LETTERKENNY AC 45:09,1 45:21,7

164. 648 Sean O Leary m M50 Finn Valley A.C. 45:22,5 45:22,5

165. 1263 CHRIS TAYLOR m M45 45:37,1 45:37,1

166. 225 Colette Mc Elwaine f F40 Milford AC 45:33,1 45:38,0

167. 500 Paula Friel f FO Finn Valley A.C. 45:29,1 45:39,2

168. 518 PAT BRADY m M50 24/7 Triathlon 45:33,4 45:42,4

169. 11 Fionnuala Larkin f FO UnitedHealthGroup 45:33,5 45:42,8

170. 874 DAVID CONNORS m MO MILFORD AC 45:38,8 45:43,9

171. 598 John Paul Wilson m MO 45:45,7 45:45,7

172. 600 Martin Wilson m M40 45:45,8 45:45,8

173. 262 DEIRDRE DIVER f FO LETTERKENNY AC 45:41,3 45:46,1

174. 1233 Siobhan McHugh f F45 Milford A.C. 45:46,3 45:51,5

175. 1391 Shaun McDevitt m MO 45:08,9 45:55,1

176. 379 IGGY HOUSTON m M50 MELVIN RUNNERS 45:53,3 45:56,1

177. 1349 Helen Kennedy f F50 45:59,3 45:59,3

178. 791 Michael Thompson m M40 Finn Valley 46:01,7 46:01,7

179. 50 TON BANGERT m M60 RAPHOE ROAD RUNNERS 46:03,0 46:03,0

180. 635 PJ LYONS m M40 46:01,3 46:09,7

181. 434 LESLIE SPEER m M50 RAY MEN ON THE MOVE 46:15,8 46:15,8

182. 941 Pauric McGinty m M50 46:17,1 46:17,1

183. 561 Thomas O’ Donnell m MO 46:00,5 46:17,4

184. 1207 Alaistair Hetherington m M45 Letterkenny 24/7 Triathlon Club 46:07,6 46:17,7

185. 248 Adrian Mullin m M40 Ray Men on the Move 46:18,1 46:18,1

186. 644 Catherine McKinley f F40 Letterkenny A.C. 46:10,6 46:19,5

187. 423 PHILIP BROWNE m M40 24/7 Triathlon 46:10,3 46:19,8

188. 1379 Bridgeen Gubbins f FO Inish fitness 46:23,2 46:23,2

189. 1437 Ciara Cunningham f FO 46:23,6 46:23,6

190. 531 PAUL MCCROSSAN m M50 L KICKBOXING 46:24,1 46:24,1

191. 895 KEVIN COYLE m MO RAMELTON AC 46:16,7 46:24,1

192. 1377 Sinead O’Brien f FO Inish Fitness 46:24,3 46:24,3

193. 1397 Lochlann O’Rourke m M50 46:04,4 46:25,2

194. 461 NOREEN MCGEE f F40 ROSSES AC 46:20,7 46:26,2

195. 1277 Jerome McElchar m M40 IND 46:29,8 46:29,8

196. 1290 NORMAN MC CLEAN m M45 46:22,9 46:31,5

197. 1311 John Fealty m M50 Fanad 46:36,0 46:36,0

198. 129 Keith Fletcher m M50 24/7 Triathlon 46:28,8 46:39,7

199. 1434 Donal Mulholland m M40 46:29,3 46:41,4

200. 16 Brendan Goyverts m MO UnitedHealthGroup 46:34,6 46:42,2

201. 552 Alan Mailey m MO HSE Social Club 46:28,0 46:45,0

202. 868 RICHARD GAARDINER m M40 46:34,7 46:45,1

203. 1320 CIARAN DOHERTY m 46:21,7 46:45,8

204. 593 GERARD MCCONNELL m MO 10K SWANLINGS 46:43,2 46:48,0

205. 1413 Siobhan McLaughlin f FO Inishowen A.C. 46:48,2 46:48,2

206. 78 MARTIN O DONNELL m M45 46:44,1 46:50,5

207. 59 PAUL GILLEN m M50 46:50,7 46:50,7

208. 1383 Michael Rodgers m M50 Rosses A.C. 46:46,3 46:52,5

209. 92 Seamus Toye m MO 46:30,6 46:53,6

210. 47 JOHN MULLEN m M50 46:46,4 46:55,7

211. 884 SINEAD BOYLE f FO 46:51,8 46:56,9

212. 430 ANGUS HUNTER m M50 46:55,2 46:59,1

213. 835 PUIL BOYLE m M45 LETTERKENNY AC 46:56,2 46:59,9

214. 1398 Aine Casey f FO 47:00,3 47:00,3

215. 897 EDDIE DOHERTY m MO 47:03,7 47:03,7

216. 945 Noel Boyd m M40 Rosses ac 47:00,2 47:03,9

217. 871 KEITH GORDON m MO SWANLINGS 46:55,9 47:07,1

218. 564 Joe McNulty m M45 Precision Plumbing 47:05,5 47:08,6

219. 474 MARK TRAYERS m M50 47:02,4 47:09,6

220. 1404 Cormac O’Kane m M40 47:16,3 47:16,3

221. 1386 Kathleen Rodgers f Rosses A.C. 47:11,0 47:16,6

222. 1439 Evelyn Boyle f Rosses A.C. 47:10,8 47:16,6

223. 1360 MEL MCKINNEY m M40 47:04,9 47:17,6

224. 618 ROY HUNTER m M50 47:16,7 47:21,2

225. 385 NOEL IRWIN m M40 MEN ON THE MOVE 47:22,9 47:22,9

226. 551 NOEL MAILEY m MO 47:08,3 47:26,2

227. 1446 Terry Mc Devitt m MO 47:29,0 47:29,0

228. 43 CURRAN PAUL m M40 47:21,8 47:34,5

229. 978 Kyle Sharkey m MO IND 47:16,1 47:35,2

230. 1307 Donal Martin m M40 IND 47:17,3 47:39,0

231. 940 Danny Ferry m MO Rosses 47:16,3 47:39,6

232. 31 DANIEL CANNON m MO 47:26,2 47:39,6

233. 226 Kenneth Moore m M50 Milford AC 47:35,7 47:40,3

234. 592 Sarah Canning f FO 47:36,5 47:44,4

235. 432 RICHARD RAYMOND m M60 LETTERKENNY AC 47:40,9 47:47,4

236. 1276 Benny McDermott m MO IND 47:37,0 47:47,5

237. 490 David Larkin m M40 47:43,2 47:52,9

238. 994 PAURIC MITCHELL m M50 FINN VALLEY 47:46,8 47:56,0

239. 970 PAUL DONAGHY m MO 47:59,3 47:59,3

240. 1255 Darren Unsworth m M45 Kirbly Milers 47:37,8 48:00,9

241. 1252 James Warburton m MO Kirbly Milers 47:37,9 48:01,0

242. 923 CONOR BOYCE m M40 48:01,5 48:01,5

243. 882 DAMIEN CROSSAN m MO 47:37,8 48:02,6

244. 53 BARRY FOLEY m MO 48:03,1 48:03,1

245. 1310 JAMES SHERIDAN m MO DUB RUNNERS 48:03,2 48:03,2

246. 599 Edward Wilson m M40 Rosses A.C. 48:03,9 48:03,9

247. 113 Patrick O’Neill m M40 Star Running Club 47:56,1 48:05,9

248. 918 LISA FERGUSON f FO Finn Valley AC 47:56,0 48:06,2

249. 844 EDDIE COLLINS m M40 47:48,3 48:08,4

250. 21 Rod Toner m M40 UnitedHealthGroup 48:05,1 48:10,7

251. 230 Paddy Doherty m M45 Finn Valley A.C. 47:36,7 48:13,6

252. 506 Paula Hegarty f FO Milford A.C. 48:09,1 48:14,4

253. 400 PAT MC DERMOTT m M40 48:15,4 48:15,4

254. 253 Liam Ward m MO HSE Social Club 47:59,6 48:18,5

255. 629 John McCann m M45 48:20,4 48:20,4

256. 825 EOIN FORARTY m M50 MILFORD AC 48:08,2 48:22,3

257. 1313 Mark Quinn m MO 48:25,2 48:25,2

258. 924 RONAN MCINTRYE m MO 48:18,8 48:25,9

259. 634 Thomas Bonner m MO 48:26,7 48:26,7

260. 971 MARIE MC GROARY f FO TIR CHONALL AC 48:13,2 48:28,1

261. 48 MARIE MULLEN f F50 48:19,1 48:28,6

262. 730 KENNEDY RORY m M50 48:23,0 48:30,2

263. 954 CATHERINE MORAN f F50 FOYLE VALLEY AC 48:23,6 48:33,1

264. 121 Stephen O Mahoney m M50 48:35,9 48:35,9

265. 1454 James Doherty m M60 Millstreet A.C. 48:37,6 48:37,6

266. 40 JOHN GRIFFIN m M45 Finn Valley AC 48:37,9 48:37,9

267. 597 John Anthony O’Donnell m M40 48:40,9 48:40,9

268. 83 TIM FLANAGAN m M50 MILFORD AC 48:45,9 48:45,9

269. 591 IAN CARTER m MO 48:46,7 48:46,7

270. 886 MICHAEL BOYLE m M40 48:43,6 48:46,7

271. 614 FRANCES DIVER m M50 MILFORD AC 48:33,1 48:47,3

272. 24 Paul Doherty m MO HSE Social Club 48:47,4 48:47,4

273. 1365 MARTIN TEMPLE m M40 24/7 TRI 48:36,9 48:48,2

274. 1414 Jacqueline Devlin f FO 48:49,2 48:49,2

275. 1347 John McElwaine m MO Lifford Strabane 48:36,9 48:55,6

276. 912 IARLAIGHH MCGINLEY m MO 48:51,8 48:57,5

277. 546 MARK MAILEY m MO Convoy AC 48:40,6 48:58,0

278. 1249 Frank Mc Taggart m M45 Milford A.C. 48:44,7 48:59,3

279. 939 Tanya Jacob f FO 48:59,9 48:59,9

280. 589 SAOIRSE CALLAGHAN f FO 49:02,5 49:02,5

281. 492 MARTIN ROBINSON m M45 24/7 Triathlon 49:02,5 49:02,5

282. 528 Dean Spencer m M45 48:59,4 49:03,6

283. 537 Ciaran Lawler m MO 49:06,0 49:06,0

284. 498 TERENCE QUINN m M40 RAPHOE 49:01,7 49:08,0

285. 1329 MAURICE MCBRIDE m M45 ROSSESS AC 49:08,7 49:08,7

286. 979 Catherine McDaid f FO Ind 49:08,9 49:08,9

287. 596 Ellen McGrory f FO 48:49,2 49:09,0

288. 1208 Paddy Hannigan m M50 48:50,5 49:09,5

289. 843 RORY REYNOLDS m MO 49:10,2 49:10,2

290. 1260 ANN MCGETTIGAN f F45 FINN VALLEY 49:11,9 49:11,9

291. 566 Rosemary Galvin f F40 Finn Valley A.C. 49:12,4 49:12,4

292. 1466 Fabio Callegher m M45 49:09,0 49:14,8

293. 1438 Martin Bell m M50 Foyle Valley AC 49:02,9 49:15,1

294. 1456 Claire Gallagher f FO Tír Chonaill A.C. 49:15,9 49:15,9

295. 668 Teresa Winston f FO Milford A.C. 49:03,1 49:16,8

296. 72 JOHN MC GONIGLE m M40 48:55,9 49:17,1

297. 907 NOEL MCCORMICK m M40 49:14,8 49:19,0

298. 1399 Ronan O’Flaherty m MO Dub Running Club 49:20,9 49:20,9

299. 922 DERMOT GALLAGHER m MO 49:23,1 49:23,1

300. 99 Richard McNeill m M40 Milford A.C. 49:16,9 49:23,1

301. 1373 Andrea Sweeney f F40 49:07,8 49:24,3

302. 455 GAVIN TONER m MO 49:14,9 49:25,0

303. 456 LINDSEY TONER f FO 49:15,3 49:25,7

304. 707 Noel Breslin m M50 49:20,9 49:29,9

305. 864 KILLIAN TULLY m M40 49:12,9 49:30,1

306. 1415 Sinéad Crawford f FO Inishowen A.C. 49:30,2 49:30,2

307. 266 ROISIN NI DHUIBHIR f F40 49:25,4 49:30,3

308. 1367 Noel Gorman m MO 49:31,0 49:31,0

309. 788 Chris Culton m MO IND 49:26,5 49:32,1

310. 910 EDDIE MCFADDEN m MO 49:33,2 49:33,2

311. 676 Shaun McFadden m M40 49:26,0 49:35,6

312. 863 KIERAN NEESON m M40 KCR 49:09,5 49:36,9

313. 718 ANTHONY FARREN m M50 LETTERKENNY AC 49:28,5 49:39,5

314. 491 JAMES PAT MCDAID m MO 49:31,0 49:39,6

315. 371 Packie Boner m M45 Tír Chonaill AC 48:59,4 49:40,8

316. 653 NIAMH MCDAID f FO LETTERKENNY AC 49:33,1 49:42,4

317. 468 BARRY COX m MO 49:42,4 49:47,9

318. 609 Declan Callaghan m MO 49:31,3 49:49,8

319. 1422 Pat Byrne m M50 Swanglings 49:33,6 49:53,0

320. 950 SEAMUS CARLIN m MO INISH AC 49:57,0 49:59,4

321. 77 CIARAN HEGARTY m MO RUN FOR FUN LETTERKENNY 49:58,5 50:06,2

322. 786 Cathal Grant m MO IND 50:06,8 50:06,8

323. 502 Jack Lawler m MO 50:09,6 50:09,6

324. 916 LYNN CRAWFORD f FO 50:15,6 50:15,6

325. 1298 PAUL MCBRIDE m M50 50:01,4 50:15,8

326. 87 GERARD MC CAFFERTY m M50 TIR CHONNAILL AC 50:01,0 50:20,6

327. 1369 Liam Ferry m MO Letterkenny run for fun 50:17,5 50:23,4

328. 1264 STEPHEN HIGGINS m MO 50:20,0 50:23,8

329. 787 Aaron Nepgen m MO IND 50:19,5 50:25,3

330. 799 Áine Whoriskey f F40 Milford A.C. 50:13,2 50:27,4

331. 1417 Gary O Beirne m M45 50:17,1 50:32,6

332. 251 Eamonn Coyle m MO HSE Social Club 50:33,0 50:33,0

333. 1297 Sarah Doherty f FO Convoy 50:11,5 50:34,5

334. 1317 WILLIAM BROGAN m MO 50:14,2 50:34,8

335. 497 HELENA CROSSAN f F40 50:35,7 50:35,7

336. 969 SEAN CROSSAN m M45 LETTERKENNY AC 50:35,9 50:35,9

337. 481 COLIN DOHERTY m MO 50:32,3 50:40,0

338. 486 CHARLES GALLAGHER m MO 50:14,8 50:41,7

339. 222 Garvin Gallagher m MO LK Run For Fun 50:01,8 50:43,2

340. 419 JOHN POLLOCK m M50 MILFORD AC 50:10,5 50:43,4

341. 913 KAROL CROSSAN m MO 50:43,8 50:43,8

342. 236 Eamonn Kerr m M45 Ray Men on the Move 50:44,0 50:44,0

343. 98 Harvey Maughan m MO 50:39,3 50:44,7

344. 1356 FRED SHARKEY m MO 50:45,0 50:45,0

345. 107 Bernard Friel m MO HSE Social Club 50:23,8 50:46,8

346. 963 MARIE ODONNELL f F40 INISHOWEN AC 50:47,1 50:47,1

347. 929 NIAMH GIBBONS f FO 24/7 TRI 50:48,6 50:48,6

348. 28 ROSE ANNE BOYD f F40 50:49,4 50:49,4

349. 1231 Graham Sterritt m M40 50:53,0 50:53,0

350. 627 Joanne Campbell f FO HSE Social Club 50:53,7 50:53,7

351. 1450 Claire O Donnell f FO Rosses A.C. 50:48,1 50:54,9

352. 842 LORRAINE DUFFY f F40 50:53,5 50:56,0

353. 794 John Ward m MO Milford ac 50:42,1 50:56,7

354. 405 FRANCESCA PATTON f FO 50:45,8 50:57,0

355. 808 GERARD MARLEY m MO MILFORD AC 50:42,8 50:57,1

356. 1358 DREWRY PEARSON m M60 50:49,7 50:59,9

357. 831 TOMMY DOHERTY m M50 DRUMOGHALL AC 51:01,4 51:01,4

358. 1204 Neil Mc Gee m M40 51:02,6 51:02,6

359. 917 BILL VAUGHAN m M50 50:53,9 51:03,6

360. 964 NOEL LYNCH m M45 LETTERKENNY AC 50:51,8 51:03,6

361. 1428 Terence A Gallagher m M50 Rosses A.C. 50:47,5 51:03,7

362. 435 DAVID SPEER m MO RAY MEN ON THE MOVE 51:05,7 51:05,7

363. 645 TARA HEGARTY f FO Finn Valley AC 50:58,8 51:06,4

364. 1378 Jackie Mc Laughlin f F40 51:08,3 51:08,3

365. 1645 Conor Murphy m MO 51:05,3 51:10,1

366. 392 DONNA BOYLE f FO 51:10,7 51:10,7

367. 412 JACQUELINE CALLAGHAN f FO 24/7 Triathlon 50:37,2 51:11,0

368. 828 FIONAN GRIER f F40 MILFORD AC 51:00,1 51:13,9

369. 418 GERARD DORRIAN m M50 MILFORD AC 50:41,7 51:13,9

370. 632 SABRINA MACHEY f F40 50:41,5 51:14,5

371. 1636 Danny Hall m MO 50:41,2 51:19,1

372. 875 MICHAEL DUFFY m MO CRAMFORD AC 51:14,1 51:21,7

373. 1293 JJ Murphy m M45 Finn Valley 51:18,8 51:24,0

374. 439 DARREN WASSON m MO 51:12,5 51:27,0

375. 398 JOHN BOYLE m MO 51:28,4 51:28,4

376. 395 MARIAN KERR f FO LETTERKENNY AC 51:30,8 51:33,3

377. 984 Denise McGill m M50 KCR 51:36,6 51:36,6

378. 414 BRIAN DOHERTY m M40 SWANLINGS 51:37,7 51:37,7

379. 967 Kieran Murray m MO Milford AC 51:31,6 51:38,2

380. 1247 Maria Burns f F45 51:09,7 51:38,3

381. 1284 MICHAEL LYONS m M45 51:07,6 51:38,4

382. 449 BERINIE GALLAGHER f FO MILFORD AC 51:32,1 51:38,7

383. 422 HAZEL BROWNE f F40 51:38,9 51:38,9

384. 1366 PATRICK MC NAMEE m M50 51:40,9 51:40,9

385. 255 Louise McKeague f F40 51:32,9 51:45,5

386. 870 PATRICK MCDERMOT m M60 51:46,5 51:46,5

387. 388 MARY SWEENEY f FO LETTERKENNY AC 51:47,6 51:47,6

388. 1409 Damian Connolly m M45 51:21,3 51:47,6

389. 217 Mairead Jennings f FO HSE Social Club 51:39,7 51:48,7

390. 930 RAJ MEEHAN m M40 RAPHOE 51:41,5 51:49,5

391. 125 Michael Doyle m M45 FVF4L 51:18,8 51:57,0

392. 590 DEMELZA CALLAGNAN f FO 51:57,2 51:57,2

393. 520 Katie Lynch f FO BOLT Running Club 51:52,9 52:01,7

394. 1418 John Duffy m M50 51:27,8 52:01,9

395. 1345 Sinead gibson f F40 51:48,2 52:03,2

396. 1615 Shauna Higgins f FO 52:03,7 52:03,7

397. 848 MAJELLA CUNNINGHAM f FO BRUCKLESS AC 52:04,1 52:04,1

398. 622 Liam Cannon m M45 51:57,5 52:04,2

399. 513 John Mc Candless m M45 Inishowen A.C. 52:04,5 52:04,5

400. 399 PAUL GORDON m M40 52:06,4 52:06,4

401. 511 Russell Mc Kenna m MO HSE Social Club 52:06,9 52:06,9

402. 801 James Mc Bride m M60 52:09,2 52:09,2

403. 389 NOEL MC BRIDE m M50 52:18,4 52:18,4

404. 713 GALLAGHER HUGH m MO 52:18,5 52:18,5

405. 1462 Paddy Robinson m MO 52:05,2 52:20,3

406. 79 GEORGINA REID f FO RUN FOR FUN LETTERKENNY 52:08,0 52:20,8

407. 1393 James Clay m M50 51:44,8 52:21,0

408. 855 ANNEMARIE BOSE f F45 52:10,8 52:22,0

409. 1440 Sean Boyle m M50 52:23,8 52:23,8

410. 1331 SEAN LORINYENKO m M45 52:24,0 52:24,0

411. 947 Aine McElchar f FO Finn Valley 52:24,1 52:24,1

412. 483 FIONA MCDAID f FO 24/7 Triathlon 52:12,4 52:25,0

413. 957 JOHN WARD m M40 TIR CONNELL AC 52:26,5 52:26,5

414. 237 Fergal Callan m M40 none 52:15,7 52:29,2

415. 1261 LINDA MCDAID f F40 INISHOWEN AC 52:15,3 52:31,5

416. 74 KELLY OISIN m M40 52:07,0 52:33,2

417. 1408 Connell Porter m M45 U.C.D. A.C. 52:08,4 52:33,9

418. 991 Coleen Browne f FO Star 52:05,0 52:34,2

419. 1410 Sean Mullan m M45 52:10,0 52:34,5

420. 1309 VERONICA LAFFERTY f FO 52:26,7 52:35,3

421. 857 GRACE DOOHAN f F40 52:35,8 52:35,8

422. 932 WESLEY MCKANE m MO FINN VALLEY 52:29,1 52:36,3

423. 792 Damien Alexander m M45 Finn Valley 51:58,1 52:36,8

424. 524 Deborah Conroy f FO 52:37,7 52:37,7

425. 865 MARK RUSSELL m MO 52:16,1 52:39,9

426. 238 Fiachra Mac Mahon m MO Rosses A.C. 52:40,0 52:40,0

427. 985 Keelan McGill m MO IND 52:40,4 52:40,4

428. 699 Brendan Martin m M50 KCR 52:14,7 52:40,7

429. 847 PHONSIE BARRETT m M50 52:28,2 52:41,5

430. 1301 BARRY BROWN m M45 MILFORD AC 52:14,7 52:43,4

431. 1441 Anna Mc Laughlin f F40 Inishowen A.C. 52:29,1 52:44,8

432. 623 Andy Mc Granaghan m M45 HSE Social Club 52:46,8 52:46,8

433. 1348 Francis Nelson m M45 52:11,3 52:47,3

434. 122 Aisling Kelly f FO HSE Social Club 52:47,5 52:47,5

435. 1620 Sean March m MO PR 52:48,0 52:48,0

436. 123 Mary Mc Feely f FO HSE Social Club 52:49,2 52:49,2

437. 1423 Oliver Smith m MO Swanglings 52:28,9 52:50,2

438. 594 Jonathan Laverty m M40 Kcr 52:25,2 52:50,8

439. 469 JOHN HALL m M40 52:13,0 52:51,2

440. 542 Neil Madden m M40 KCR (Killygordon Crossroad Runners) 52:52,4 52:52,4

441. 55 BARRY CREAGH m M45 52:31,3 52:52,8

442. 827 STEPHEN HUNTER m M40 RAY MEN ON MOVE 52:26,9 52:54,9

443. 849 ALISON MURRAY f FO BRUCKLESS AC 52:42,3 52:55,7

444. 279 Eva Kelly f FO 52:31,9 52:57,0

445. 1214 Seamus Gavaghan m M50 Ray Men on Move 52:57,2 52:57,2

446. 570 Gerry Ward m M50 52:31,1 52:57,4

447. 1259 ANN MCELHINNEY f F50 INISHOWEN AC 52:42,8 52:58,6

448. 706 Cathy Breslin f F40 Rosses A.C. 52:59,4 52:59,4

449. 1614 Liam Creagh m MO 52:38,4 53:00,1

450. 891 MICHAEL JORDAN m M40 Convoy AC 53:02,3 53:02,3

451. 821 ANDREW MCOLLUM m MO 52:48,9 53:03,2

452. 558 RACHEL BELL f FO RAPHOE ROAD RUN 53:03,4 53:03,4

453. 409 CAROLINE CURRAN f FO ROSSES AC 53:05,8 53:05,8

454. 1341 John Breslin m M50 53:06,6 53:06,6

455. 1416 John Friel m M45 Village road runners 53:09,5 53:09,5

456. 1444 Clara Carroll f F40 Finn Valley A.C. 53:10,9 53:10,9

457. 1610 Matthew Doran m MO 53:01,4 53:13,1

458. 649 Gloria Donaghey f F50 Finn Valley A.C. 53:00,9 53:17,5

459. 229 Seamus McAteer m M40 Ray Men on The Move 52:51,6 53:18,0

460. 505 Edward Diver m M50 Ray Men on The Move 53:18,2 53:18,2

461. 927 CIARAN CLERKIN m M50 53:00,6 53:18,2

462. 33 ANGELA DORAN f F45 53:07,6 53:19,3

463. 1376 Lindsay Farrell f FO 53:02,6 53:21,5

464. 1363 SHANE KEARNEY m MO 53:22,7 53:22,7

465. 1406 Helen Coll f 53:15,8 53:23,0

466. 426 MICHEAL ODONNELL m MO ROSSES AC 53:23,6 53:23,6

467. 1427 Geraldine Boyle f 53:08,2 53:24,3

468. 1243 Philip McHugh m MO 53:24,9 53:24,9

469. 712 CATHAL FRIEL m MO 53:30,6 53:30,6

470. 65 DEREK BRENNAN m MO Finn Valley AC 53:31,7 53:31,7

471. 987 Philip Nicholson m M40 53:20,0 53:32,0

472. 1370 Edel Kidd f F40 Acorns AC 53:33,0 53:33,0

473. 952 DIANE STEWART f FO 52:49,6 53:33,4

474. 688 Bernie Martin f F50 KCR 53:07,9 53:34,3

475. 553 Joseph Casey m M50 53:20,6 53:36,1

476. 732 N.N. 732 53:38,5 53:38,5

477. 583 David Woods m M60 53:21,4 53:38,6

478. 535 SINEAD GILES f FO 53:41,0 53:41,0

479. 805 BARRY TINNEY m M45 53:41,3 53:41,3

480. 1268 Patrick Kenneddy m MO 24 7 53:21,3 53:42,8

481. 944 Donal McBride m MO 53:00,8 53:43,3

482. 953 SHANE DOHERTY m M40 MEN ON THE MOVE RAY 53:01,9 53:43,7

483. 1299 CIARAN LIDDY m M40 LETTERKENNY AC 53:44,8 53:44,8

484. 1300 NAOISE ENRIGHT m M40 LETTERKENNY AC 53:45,9 53:45,9

485. 89 Ann Marie Stewart f FO 53:29,8 53:50,7

486. 118 Siobhán Hegarty f FO 53:50,7 53:50,7

487. 258 Annmarie Roche f FO Run For Fun Letterkenny 53:19,5 53:50,8

488. 1266 JOHN BURKE m M40 53:43,0 53:55,8

489. 1240 Brigid McCafferty f F50 Finn Valley A.C. 53:56,5 53:56,5

490. 866 LIAM MCLAUGHLIN m MO 53:57,1 53:57,1

491. 1246 Jo Lyons f F40 None 53:27,3 53:57,2

492. 411 GERARD CALLAGHAN m MO LETTERKENNY AC 52:44,6 53:57,5

493. 36 GORETTI MARLEY f F45 Finn Valley AC 53:20,5 53:58,2

494. 243 Kevin Blake m M45 53:33,0 53:59,6

495. 1333 SIOBHAN MCCARTHY m 54:00,6 54:00,6

496. 577 Adrian Mullally m MO 54:01,3 54:01,3

497. 1389 Patricia Hegarty f Tir Chonaill A.C. 54:03,0 54:03,0

498. 1283 ERIKA RYAN f FO 53:48,0 54:03,8

499. 1285 PAUL MCLAUGHLIN m M50 53:48,4 54:03,9

500. 64 ANDREA MC FEELY f F40 LETTERKENNY AC 53:56,7 54:04,7

501. 1250 Damien McGlynn m MO 53:30,3 54:04,9

502. 63 PAUL TONER m M40 LETTERKENNY AC 53:57,2 54:05,1

503. 1327 Denise McGahern f F40 KCR 53:39,4 54:05,6

504. 1291 JONATHAN JACOB m MO GARDA AC 54:06,1 54:06,1

505. 30 DANNY GIBBONS m MO 53:39,7 54:06,3

506. 562 Edward O’ Donnell m MO 53:50,6 54:07,3

507. 1400 John Corcoran m M50 the village road runners 53:38,3 54:08,1

508. 856 STEPHEN MCCOLE m MO 53:41,1 54:09,1

509. 1244 Teresa Sweeney f F40 53:41,4 54:09,3

510. 1245 Danny Burns m M60 53:48,2 54:17,2

511. 49 MARIAN BANGERT f F60 54:17,3 54:17,3

512. 444 AMANDA STEVENSON f FO DRUMOGHALL AC 54:21,5 54:21,5

513. 507 Edward Sweeney m M60 Ray Men On The Move 53:49,8 54:23,2

514. 1407 Breda Boyle f FO 54:16,7 54:23,7

515. 391 MARY GALLAGHER f FO 54:24,0 54:24,0

516. 1405 Owen Coyle m M50 Rosses A.C. 54:17,1 54:24,0

517. 983 Liz Gallagher f F50 Village Road runners 53:58,6 54:28,4

518. 610 Brian Ferry m M50 HSE Social Club 54:12,6 54:29,9

519. 894 ADRIAN MACFUERRAIGH m MO 54:07,8 54:37,2

520. 933 ALANNAH GALLAGHER f FO 54:30,5 54:38,1

521. 956 CAROLINE WARD f FO TIR CONNELL 54:38,9 54:38,9

522. 463 PADRAIG MCGEE m M40 ROSSES AC 53:54,4 54:39,0

523. 626 Anthony Anderson m M40 54:07,8 54:41,1

524. 239 Seamus Murphy m M50 54:10,5 54:42,6

525. 523 Fergal Egan m M40 54:22,3 54:43,3

526. 1224 Karen McGarrigle f FO 54:14,9 54:44,1

527. 97 Paddy Toye m M45 54:49,6 54:49,6

528. 936 Sandra Whoriskey f FO Inish fitness 54:50,0 54:50,0

529. 37 DAVID DOHERTY m MO 54:28,8 54:50,7

530. 1419 Roselene O Beirne f F40 54:37,0 54:53,6

531. 619 Eileen Hewett f FO HSE Social Club 54:41,4 54:54,5

532. 427 DARRAGH HENDERSON m MO 55:01,6 55:01,6

533. 1262 MARIA MCELWAINE f F45 INISHOWEN AC 54:46,4 55:02,3

534. 1387 John Mc Cleary m M50 Ray Men on the Move 55:08,4 55:08,4

535. 822 HAYLEIGH FERRY f FO 54:08,7 55:09,5

536. 824 MARTY KELLY m MO 54:10,0 55:09,6

537. 1644 Patrick Murphy m MO 55:06,9 55:11,4

538. 224 Eileen O’Gorman f F50 Milford A.C. 55:14,7 55:14,7

539. 540 Heather Bradley f FO 55:00,9 55:14,8

540. 1314 Chris Callaghan m MO 54:47,1 55:16,1

541. 71 CONOR MC GUIGAN m MO 55:17,2 55:17,2

542. 995 EILEEN MCDAID f F40 INISH FITNESS 54:51,3 55:19,5

543. 996 LAURA MCLAUGHLIN f F40 INISH FITNESS 54:51,8 55:19,8

544. 1242 Louise Walsh f FO 55:20,2 55:20,2

545. 442 YVONNE ODONNELL f F40 55:23,2 55:23,2

546. 436 MICHAEL MCGARVERY m M50 55:18,8 55:23,9

547. 82 KEITH DAVIS m MO 55:01,2 55:25,8

548. 1384 Liam Fullerton m M50 55:15,6 55:26,4

549. 220 Linda Mc Beth f FO Raphoe Road Runners 55:26,5 55:26,5

550. 1467 John Boyle m M45 Rosses A.C. 55:27,5 55:27,5

551. 1380 Jason McCullagh m MO 55:28,7 55:28,7

552. 872 KEITH PATTON m MO 55:30,4 55:30,4

553. 244 Marie McErlean f F40 55:30,9 55:30,9

554. 413 BAMBI DOHERTY f FO LETTERKENNY AC 55:18,2 55:31,4

555. 428 PAT MCKENNA m M45 LETTERKENNY AC 55:18,0 55:31,8

556. 521 Niamh McKinney f FO BOLT Running Club 55:25,0 55:33,7

557. 862 BILLY BRODRICK m M50 SWANLINGS 55:19,0 55:36,9

558. 396 TIMOTHY BOYLE m MO 54:52,7 55:37,7

559. 106 Mary Ellen Friel f FO HSE Social Club 55:19,3 55:42,2

560. 515 Seamus Barron m MO 55:43,5 55:43,5

561. 254 Francis Mc Glynn m MO HSE Social Club 55:06,2 55:44,4

562. 1258 Phil O Rourke m M50 Liverpool Running Club 55:52,7 55:52,7

563. 921 VANESSA JOHNTON f FO 55:56,9 55:56,9

564. 988 Colette Burn f F45 Tir Chonnaill 55:05,7 56:03,9

565. 1445 Declan McCabe m MO 56:08,6 56:08,6

566. 705 CIARAN CALLAGHAN m MO 55:37,0 56:09,2

567. 1468 Shane Trearty m MO 56:10,2 56:10,2

568. 1625 Jamie Callaghan m MO 55:37,9 56:11,3

569. 246 Jarlath Mc Nulty m M50 55:57,2 56:11,9

570. 245 Christine Mc Nulty f F40 55:56,9 56:12,0

571. 722 SOPHIE KELLY f F40 55:55,4 56:13,3

572. 472 SUZANNE MCBRIDE f FO 55:54,8 56:14,2

573. 470 LAURA PEOPLES f FO 55:55,4 56:14,2

574. 937 James Browne m M50 56:14,2 56:14,2

575. 29 GERRY BURKE m M50 56:14,6 56:14,6

576. 548 Anne Sweeney f FO HSE Social Club 56:16,4 56:16,4

577. 595 Philip McHugh m MO KCR 55:49,4 56:16,8

578. 57 SINEAD THORNTON f F40 MILFORD AC 56:02,2 56:17,8

579. 56 PAUL GALLAGHER m M40 56:17,9 56:17,9

580. 252 Barry Mc Namee m MO HSE Social Club 55:51,9 56:19,3

581. 438 IVAN PEARSON m M40 56:01,6 56:22,6

582. 519 Jim Mc Cahill m MO HSE Social Club 56:03,4 56:24,0

583. 993 Orla Mackie f FO Tir Chonnaill 56:27,6 56:27,6

584. 880 NEIL ROARTY m M50 56:05,6 56:28,6

585. 1411 Michelle McGrory f F40 56:29,8 56:29,8

586. 393 PAUL MC GEADY m MO 56:31,0 56:31,0

587. 1457 Tom Flannery m M45 56:01,1 56:32,1

588. 1458 Katie Flannery f FO 56:02,8 56:33,8

589. 1202 Christian Blanc m M50 56:13,7 56:36,3

590. 637 Clare Molloy f F40 56:22,6 56:40,6

591. 1385 Eileen Fullerton f 56:30,0 56:40,9

592. 501 Damien Bradley m M45 56:43,5 56:43,5

593. 833 DEREK OCONNOR m M45 56:44,1 56:44,1

594. 1238 Stephanie Rushe f FO Finn Valley A.C. 56:04,5 56:44,2

595. 227 MIKEY HARKIN m MO MIFORD UNITED 56:41,2 56:45,0

596. 633 Sinead Lynch Hall f FO Richmond Road Runners 56:26,7 56:45,6

597. 920 BRIAN MARGEY m M40 56:46,9 56:46,9

598. 708 Nicola Kee f F40 KCR 56:22,1 56:49,0

599. 443 KEVIN LYNCH m M50 56:26,3 56:51,4

600. 584 Paula Jansen f F40 Finn Valley A.C. 56:17,9 56:55,3

601. 1352 Linda Cronin f FO LAC 56:46,6 56:57,9

602. 588 ORLA CALLAGHAN f F45 57:04,0 57:04,0

603. 437 HAZEL MCFADDEN f FO 56:43,6 57:04,2

604. 1357 PATRICIA SHARKEY f FO 57:04,6 57:04,6

605. 1303 Rosemary Parkinson f F50 Convoy 56:30,6 57:05,0

606. 407 ANNE MARIE DARMODY f FO 57:06,8 57:06,8

607. 859 DIARMAID DOHERTY m M40 LETTERKENNY AC 56:48,6 57:07,6

608. 575 Carol McKinney f FO Castlefin Running 57:07,6 57:07,6

609. 999 Brid Meehan f F50 Tir Chonnaill 57:09,6 57:09,6

610. 1461 Fiona Doherty f F40 Tír Chonaill A.C. 56:13,3 57:11,5

611. 1332 PATRICIA HOUSTON f FV FIT FOR LIFE 57:11,5 57:11,5

612. 75 Mary Higgins f F45 57:13,1 57:13,1

613. 260 Ann Mc Bride f FO Cranford A.C. 57:13,8 57:13,8

614. 402 ADELE DOHERTY f FO 57:14,6 57:14,6

615. 883 SINEAD SWEENEY f FO 56:50,5 57:15,7

616. 888 MARTIN ODONNELL m MO 56:49,9 57:17,7

617. 860 SEAN ODONNELL m M50 SWANLINGS 56:54,1 57:18,2

618. 582 Jackie Byrne f F50 56:39,1 57:21,6

619. 67 EUGENE KELLY m M45 FINN VALLEY FIT FOR LIFE 57:22,3 57:22,3

620. 1412 Catriona McElhinney f F40 None 57:28,2 57:28,2

621. 95 Nicola Neely f F40 57:08,2 57:29,4

622. 1275 JAY WALSH m M45 STRABANE/LIFFORD 57:33,3 57:33,3

623. 1269 Locklann Hart m MO IND 57:35,1 57:35,1

624. 1319 Tanya Hall f FO Convoy 57:00,5 57:35,2

625. 533 Rory Leahy m MO HSE Social Club 57:27,3 57:39,3

626. 54 JOHN WILSON m M40 57:39,3 57:39,3

627. 80 DECLAN BRESLIN m M50 57:42,1 57:42,1

628. 440 ANN TREARTY f FO 57:36,7 57:49,9

629. 1453 Claire Taylor f FO Convoy A.C. 57:20,3 57:51,6

630. 1431 Amanda McShane f FO Tir Chonaill 56:54,8 57:53,2

631. 1465 Carmel Browne f Fit 4 Life 57:57,2 57:57,2

632. 569 Lynne Nolan f FO 57:45,0 57:57,7

633. 69 JOHN GALLAGHER m M60 57:36,5 58:03,4

634. 943 Stephen Kerlin m M40 Strabane 58:04,3 58:04,3

635. 1215 Roisin Sheridan f F50 58:05,8 58:05,8

636. 1222 Tommy McBride m MO 57:39,7 58:09,2

637. 574 Leanne Patton f FO Castlefinn Running 58:09,6 58:09,6

638. 576 Louisa ` Lafferty f FO Castlefinn Running 58:10,9 58:10,9

639. 1452 Grainne Greene f FO Convoy A.C. 57:41,4 58:12,9

640. 1251 Conor Mc Garry m M40 Penny Lane Striders 57:50,6 58:13,6

641. 1253 Tony Dickinson m M45 Kirbly Milers 57:49,9 58:13,7

642. 817 CARMEL BRINDLE f F45 57:44,8 58:14,0

643. 522 Deirdre McGeoghegan f F40 Inishowen A.C. 58:13,5 58:20,2

644. 845 LINDA MCGROARTY f F40 58:04,7 58:21,7

645. 1388 Steven Elder m MO 58:22,0 58:22,0

646. 896 LIAM MCCLAFFERTY m M40 ROSSES AC 58:24,8 58:24,8

647. 642 Grace Garvie f FO 58:20,4 58:27,1

648. 906 NOREEN MCCAFFERTY f F45 58:27,9 58:27,9

649. 1371 Hesme Kriel f FO 58:31,4 58:31,4

650. 605 Betty Carr f FO 58:34,6 58:34,6

651. 1346 Seamus Leahy m M45 58:21,0 58:34,8

652. 968 CAROLINE BONNER f F40 TIR CHONALL AC 58:36,6 58:36,6

653. 1211 Roisin Coyle f FO None 58:15,5 58:38,6

654. 257 Joey O’Leary m M45 58:11,0 58:42,0

655. 1227 Michaela Doherty f FO Melvin Walk Jog Run 58:14,8 58:43,3

656. 276 Patrick Ronagh m M45 58:18,6 58:43,7

657. 928 JEANETTE MCELWAINE f FO 58:30,9 58:48,7

658. 731 Amy Wilson f FO IND 58:31,1 58:51,0

659. 973 AILEEN KELLY f FO 58:38,1 58:55,4

660. 1326 Marie Mcolgan f F45 KCR 58:28,0 58:55,5

661. 949 Margarite Bonner f FO 58:47,9 59:04,6

662. 898 COLIN MCNUTT m M45 58:38,4 59:08,4

663. 806 EILEEN DORRIAN f F40 58:36,3 59:08,6

664. 914 RONAN MCELWAINE m M40 58:37,7 59:08,7

665. 1639 Sean McFadden m MO 58:33,8 59:10,9

666. 373 Noreen Fegan f F40 Shape up Fitness 59:12,7 59:12,7

667. 1292 SINEAD MCCONNELL f F45 FINN VALLEY 58:31,7 59:14,1

668. 636 Garvin Boyce m M45 Finn Valley A.C. 58:31,0 59:14,1

669. 408 ROSALEEN GALLAGHER f F40 59:15,2 59:15,2

670. 249 Sarah Mullin f FO Ray Women on the Move 59:02,7 59:16,4

671. 948 Michael Carroll m MO 58:58,6 59:20,2

672. 376 GARY PATTON m MO 59:20,8 59:20,8

673. 729 Joe Wilson f FO IND 59:06,0 59:25,3

674. 1230 Mairead Maguire f F40 Melvin Walk Jog Run 59:00,0 59:28,1

675. 1232 Noreen Colhoun f F45 Melvin W J R 58:59,8 59:28,4

676. 1634 Cian Brophy m MO 59:07,6 59:28,5

677. 834 RONAN BROPHY m M50 59:08,6 59:29,2

678. 804 GERLDINE FLOOD f F45 SHAPE UP FITNESS 59:06,1 59:31,2

679. 931 ANNE DOHERTY f FO 59:07,7 59:31,3

680. 911 CHARLIE DOHERTY m MO 59:31,4 59:31,4

681. 383 BARBARA MAHON f FO 59:02,1 59:41,2

682. 516 DEIRDRE FRIEL f F45 59:15,7 59:41,9

683. 42 DIANE TAYLOR f F40 59:17,3 59:42,9

684. 44 MARK TAYLOR m M45 59:17,5 59:43,2

685. 18 Tracy Carr f FO 0863237481 59:24,1 59:44,2

686. 585 Harpreet Singh m MO 59:45,1 59:45,1

687. 556 CATHAL MCCROSSAN m MO 59:40,4 59:47,0

688. 716 MARTIN GALLAGHER m MO 59:11,0 59:47,1

689. 105 Mary Bonnar f F50 59:57,4 59:57,4

690. 26 GERARD GILDEA m M40 59:32,9 60:04,0

691. 1281 COLLEEN MC DAID f FO INISH FITNESS 60:06,4 60:06,4

692. 879 EOGHAN MCGENNETY m MO 60:06,4 60:06,4

693. 563 Jessica Malone f FO 59:53,0 60:07,7

694. 270 Marie Lynch f FO 60:09,1 60:09,1

695. 846 JACKEIE IIRELAND f F50 59:51,0 60:09,3

696. 51 PAUL BUCHANAN m M45 RAY MEN ON THE MOVE 59:43,9 60:09,9

697. 840 NOELLE WHITE f FO 59:47,4 60:10,9

698. 838 CONNIE MCGRANAGHAN f F45 59:47,3 60:11,0

699. 830 MARY DORRIAN f FO 59:44,6 60:20,3

700. 611 Mary Gallagher f FO HSE Social Club 60:11,9 60:29,6

701. 1619 Caoimhin Marsh m MO PR 60:29,9 60:30,9

702. 58 SEAN DIVER m M40 60:17,2 60:32,3

703. 12 Varun Sehgal m MO UnitedHealthGroup 60:35,0 60:35,0

704. 530 DONNA THOMPSON f FO 60:19,7 60:36,5

705. 60 MICHAELA GILLESPIE f F50 60:18,8 60:37,1

706. 1381 Mary Doherty f Tír Chonaill A.C. 60:39,9 60:39,9

707. 5 Caroline Friel f F45 UnitedHealthGroup 60:10,7 60:40,0

708. 1212 Domenica Gavaghan f F45 60:44,9 60:44,9

709. 1308 BOB MARLEY m M50 60:08,2 60:55,0

710. 839 SINEAD MCCRANNAGUAN f F45 KCR 60:28,9 60:55,6

711. 669 PAURIC DOHERTY m M40 Convoy AC 60:58,4 60:58,4

712. 46 MICHAEL BARRETT m MO 60:49,4 60:58,9

713. 550 Gerry Friel m M40 60:37,2 61:07,4

714. 549 Gloria Friel f FO 60:37,4 61:07,6

715. 1236 Selina Russell f FO Finn Valley A.C. 60:28,2 61:07,7

716. 261 Greta Nagy f FO 61:11,7 61:11,7

717. 809 EILEEN MORNING f F40 SWANLINGS 61:12,3 61:12,3

718. 1241 Zaph Hutson m MO 60:38,8 61:13,7

719. 1226 Orla Mc Elwee f F45 Walk Jog Run MELVIN , Strabane 60:47,4 61:16,0

720. 269 Teresa Ward f F40 60:50,0 61:22,1

721. 568 Hillary Moore f FO HSE Social Club 61:11,8 61:32,3

722. 68 PAULINE GALLAGHER f F50 61:06,6 61:33,9

723. 280 Dympna Boner f F45 Tír Chonaill AC 60:58,1 61:35,5

724. 1223 Lisa Ferry f FO 61:06,0 61:35,6

725. 638 Marie Ni Dhonaill f FO Rosses A.C. 61:37,6 61:37,6

726. 1210 Marie Coyle f F50 Inishowen A.C. 61:39,0 61:39,0

727. 560 Terry Mc Fadden m MO HSE Social Club 61:04,5 61:41,4

728. 517 NUALA MCGLINCUEY f F45 61:04,3 61:41,4

729. 127 Martin McFadden m M45 61:42,6 61:42,6

730. 128 Sarah Mc Fadden f F45 61:42,9 61:42,9

731. 221 Dympna Gallagher f F40 61:02,0 61:43,8

732. 512 Bernadette Mc Kenna f FO HSE Social Club 61:46,1 61:46,1

733. 38 KEITH MC GARRIGLE m MO 61:48,1 61:48,1

734. 1225 Diane McGarrigle f F40 Finn Valley Fit4Life 61:08,8 61:48,5

735. 1448 Roise Diver f 61:49,6 61:49,6

736. 997 GERALDINE ODONNELL f F40 61:23,4 61:50,9

737. 480 ANN GALLAGHER f F50 61:29,8 61:51,9

738. 656 David Geaney m M50 Rosses A.C. 62:00,6 62:00,6

739. 126 Stephanie Gallen f F40 61:56,0 62:09,7

740. 534 Aisling Mc Ginley f FO HSE Social Club 61:56,6 62:10,0

741. 228 ABBIE HARKIN f FO MIFORD UNITED 62:07,1 62:10,4

742. 1206 Sheral Hetherington f F40 62:11,4 62:11,4

743. 1294 Kathlenn McDevitt f F50 IND 62:12,6 62:12,6

744. 1626 Rory Calaghan m MO 61:00,3 62:13,4

745. 1325 Lorraine Kerr f F40 IND 62:14,1 62:14,1

746. 1611 Alan Goudie m MO 62:16,7 62:16,7

747. 234 ANNE GALLAGHER f F50 MARATHON GIRL 61:48,5 62:20,8

748. 1432 Teresa Gillespie f Tír Chonaill A.C. 61:22,8 62:21,5

749. 386 ROSEMARIE BONNER f FO 62:12,7 62:23,7

750. 1302 KAY BONNER f F50 CONVOY 61:49,7 62:24,2

751. 962 CLAIRE IRWIN f F40 SENTANTA BIGGEST LOOSER 62:33,2 62:33,2

752. 1248 Sinead Mc Taggart f F45 Milford A.C. 62:36,8 62:36,8

753. 819 FLORENCE BLAKE f F50 61:45,4 62:37,1

754. 887 SHAUN CURRAN m M40 61:58,9 62:39,4

755. 858 KARIIMA BOYLE f FO RUN FOR FUN LETTERKENNY 62:00,2 62:43,5

756. 1213 Ann Friel f F40 62:44,3 62:44,3

757. 975 LISA MC MONAGLE f FO 62:24,3 62:46,3

758. 7 Marie Grant f FO UnitedHealthGroup 62:47,0 62:47,0

759. 1229 Shona Catterson f FO MELVIN WJR 62:49,2 62:49,2

760. 1216 Celine Crossan f F45 62:51,1 62:51,1

761. 41 DEIRDRE BROWNE f F40 Finn Valley AC 62:15,1 62:54,6

762. 66 CHARLENE KELLY f FO Finn Valley AC 63:03,7 63:03,7

763. 1401 Ollie Gallagher m M45 the village road runners 62:35,9 63:05,2

764. 1368 Michael Parkinson m M50 . 63:05,3 63:05,3

765. 832 LINDA SWEENEY f F45 63:09,4 63:09,4

766. 247 Elaine Quinn f FO Melvin walk jog run strabane 62:44,7 63:13,9

767. 1203 Emma Simmons f F45 63:21,5 63:21,5

768. 1436 Annmarie Doherty f FO Tír Chonaill A.C. 62:24,5 63:23,0

769. 1372 Caitlín Uí Laifeartaigh f Rosses A.C. 63:24,6 63:24,6

770. 1201 Maria Olaran f F50 63:17,2 63:39,6

771. 219 Jackie McAteer f FO 63:32,8 63:44,9

772. 231 Rea Doherty f F45 Finn Valley A.C. 63:07,5 63:48,6

773. 70 TINA MARTIN f F50 FINN VALLEY FIT FOR LIFE 63:07,7 63:48,6

774. 581 Caroline Gillespie f F50 63:10,0 63:52,8

775. 100 Gavin Callaghan m MO None 63:39,7 64:03,3

776. 617 SARAH HUNTER f F50 DRUMOGHALL AC 63:28,3 64:04,0

777. 1604 Claiire Anderson f FO UHG 63:32,8 64:05,3

778. 555 Noreen Pinder f F45 Letterkenny A.C. 63:48,0 64:05,5

779. 961 MAEVE MOSS f F45 SENTANTA BIGGEST LOOSER 64:19,0 64:19,0

780. 640 Christine Reynolds f FO 64:33,7 64:33,7

781. 1464 Vanessa Sharkey f F40 64:40,1 64:40,1

782. 1463 Julie Campbell f F40 64:40,2 64:40,2

783. 233 SANDRA CULLEN f F50 MARATHON GIRL 64:08,5 64:41,1

784. 1318 MICHAEL MCCOLE m M60 64:42,2 64:42,2

785. 397 KELLY DEVLIN f FO 65:06,9 65:06,9

786. 384 STEPHEN SHERIDAN m M50 SHAPE UP FITNESS 65:14,9 65:14,9

787. 974 DOROTHY BURKE f FO 64:54,3 65:16,4

788. 876 MICHAEL SHIELS m MO 64:47,4 65:25,0

789. 375 Orla Redmond f FO 65:06,2 65:25,4

790. 565 Paul O Brien m M40 64:57,8 65:25,5

791. 477 HANNAH MCCLOY f FO 65:07,7 65:31,2

792. 420 ANNE KELLY f F40 65:01,4 65:32,4

793. 421 MAUREEN GALLAGHER f F40 65:02,0 65:33,0

794. 23 Brendan Esskine m MO HSE Social Club 65:39,3 65:39,3

795. 890 RUTH MCCROSSAN f FO 65:41,4 65:41,4

796. 854 ALICE MJURRAY f FO 65:19,0 65:43,7

797. 478 SARAH MCCLOY f FO 65:19,6 65:43,7

798. 1402 Leanne Mc Ginley f FO Rosses A.C. 65:47,4 65:47,4

799. 1403 Shauna Ferry f FO 65:47,4 65:47,4

800. 52 JAMES BOYLE m M60 Finn Valley AC 65:13,0 65:57,1

801. 810 FIONA MCCONNELL f F40 SHAPE UP FITNESS 65:59,0 65:59,0

802. 1424 Ann-Marie Callaghan f FO 66:00,2 66:00,2

803. 1271 FIONA TEMPLE f FO 24/7 TRIATHLON CLUB 65:42,9 66:01,3

804. 1273 ELAINE GALLAGHER f FO 24/7 TRIATHLON CLUB 65:42,8 66:01,3

805. 671 Catherine McGinley f F50 66:04,3 66:04,3

806. 538 Dean Herron m MO None 66:19,1 66:19,1

807. 539 Sandra Herron f FO Finn Valley A.C. 66:19,1 66:19,1

808. 415 DECLAN BLACK m M45 RUN FOR FUN LETTERKENNY 66:25,7 66:25,7

809. 536 JANICE BYRNE f FO L/K RUN FOR FUN 65:43,5 66:25,7

810. 453 PAURIC MCCROARY m M50 Finn Valley AC 66:35,5 66:35,5

811. 601 Borbala Takacs f FO 66:53,4 66:53,4

812. 990 FIONA GIBBONS f F45 66:23,7 66:53,7

813. 646 Gerald Peoples m M50 65:50,1 66:55,4

814. 647 Margaret Ï Peoples f F50 65:49,7 66:55,5

815. 503 Brid Ward Nash f FO Milford A.C. 66:55,1 66:58,0

816. 496 ROISIN KENNY f FO 66:19,2 66:58,2

817. 394 JOE MC DAID m M40 67:02,7 67:02,7

818. 406 Brigid Molloy f FO 67:19,9 67:19,9

819. 404 NOREEN MOLLOY f F40 67:20,0 67:20,0

820. 452 CAROLINE CATTERSON f F45 Finn Valley AC 66:42,5 67:21,8

821. 86 JIMMY GILDEA m M60 LETTERKENNY AC 67:13,5 67:24,7

822. 1617 Annmarie Mailey f FO 68:09,3 68:09,3

823. 1616 Denise Nee f FO 68:09,6 68:09,6

824. 377 Kathleen MC FADDEN f FO 68:12,0 68:12,0

825. 541 Louise Goudie f FO raphoe road runners 68:13,2 68:13,2

826. 571 Corina Callaghan f F40 67:44,2 68:20,6

827. 572 LORAINE TOYE f FO 67:46,1 68:22,7

828. 573 EDWARD TOYE m M50 67:47,9 68:24,5

829. 374 Kathleen Mc Court f F40 Shape up Fitness 68:35,1 68:35,1

830. 1219 Elaine Brogan f FO 69:00,5 69:00,5

831. 852 CAROLINE BROWNE f FO 68:33,3 69:11,1

832. 232 MARY O DONNELL f F60 MILFORD AC 68:36,4 69:13,5

833. 802 ANNEMARIE SHIELDS f FO RUN FOR FUN LETTERKENNY 68:31,8 69:15,1

834. 1425 Paul Callaghan m MO 69:33,0 69:33,0

835. 487 JOH N RUDDY m MO RUSH FITNESS 69:16,1 69:33,0

836. 820 CHLOE BLAKE f FO 68:52,6 69:43,4

837. 1279 Shauna Keane f FO IND 69:21,6 69:51,0

838. 1392 Denise Langan f Lifford Strabane A.C. 69:22,2 69:57,6

839. 61 MARY MC GEE f F50 69:59,7 69:59,7

840. 218 Breege Brennan f FO HSE Social Club 70:04,8 70:13,9

841. 816 SINEAD MARTIN f FO 70:33,7 71:01,9

842. 510 Maria O’Brien f F40 70:33,6 71:09,6

843. 606 Carmel Kelly f F40 71:19,0 71:19,0

844. 25 CATHERINE DOHERTY f F40 SBL 71:25,4 71:25,4

845. 489 SEAMUS TEMPLE m M60 71:20,5 71:40,4

846. 235 Caitriona Carroll f FO Run for Fun Letterkenny 71:02,3 71:45,6

847. 720 GERRY MC TAGGART m M50 71:18,2 71:45,7

848. 425 MICHELLE PATTON f F40 71:02,0 71:45,8

849. 908 ANNE MCFADDEN f F50 72:07,9 72:07,9

850. 1459 Conn Flannery m MO 71:42,4 72:18,1

851. 1460 Caroline Flannery f F40 71:43,4 72:18,4

852. 714 MARIE GALLAGHER f F40 71:42,4 72:22,2

853. 1627 Aishling Keane f FO 72:42,5 72:42,5

854. 1304 OZ Freil m MO IND 73:14,8 73:14,8

855. 88 Ann Doherty f FO HSE Social Club 73:47,3 73:47,3

856. 545 Teresa Browne f F40 73:50,6 73:50,6

857. 547 Annmarie Sweeney f FO HSE Social Club 74:15,1 74:15,1

858. 543 Bernadine Madden f F40 KCR (Killygordon Crossroad Runners) 74:18,9 74:18,9

859. 630 Lisa McCann f F40 74:21,4 74:21,4

860. 702 CATELYN DONNELLY f FO 74:12,3 74:32,2

861. 700 BRENDAN DONNELLY m MO 74:12,3 74:32,4

862. 1359 NIAMH PEARSON f FO 74:36,8 74:36,8

863. 1623 Tina O’Regan f FO PR 74:40,5 74:40,5

864. 878 ANNETTE SHERIDAN f F40 SHAPE UP FITNESS 75:28,6 75:54,3

865. 915 SIOBHAN BOYLE f F40 SHAPE UP FITNESS 76:12,3 76:12,3

866. 1435 Martin Friel m MO 77:00,2 77:00,2

867. 1635 Sadbh Callaghan f FO 77:39,4 77:39,4

868. 446 ANN MCATEER f F50 77:50,3 78:47,4

869. 62 KATHLEEN CANNON f F50 79:17,2 79:17,2

870. 22 Frances Mc Bride f FO UnitedHealthGroup 79:21,0 79:21,0

871. 424 CATHERINE PATTON f F40 79:15,2 79:58,8

872. 103 Clare Reilly f FO 79:11,1 80:08,1

873. 104 Katherine Nicholl-Callery f FO 79:12,3 80:08,8

874. 1218 Tracey Mc Bride f FO 80:09,8 80:09,8

875. 32 SHAUNA MC GOWAN f FO 80:11,0 80:11,0

876. 1278 Joe O’Donnell m MO IND 80:11,1 80:40,3

877. 1280 Brian Boyce m M45 IND 81:04,2 81:04,2

878. 13 Richard Ward m MO UnitedHealthGroup 81:32,9 81:32,9

879. 1375 Karen Sharkey f 81:08,6 81:48,8

880. 1272 RONAN SHARKEY m MO 81:09,2 81:49,6

881. 829 PADDY ENFIELD m M45 81:58,5 81:58,5

882. 17 Geraldine Diver f FO UnitedHealthGroup 82:12,7 82:32,7

883. 1618 Josie Gallagher m MO 82:54,6 82:54,6

884. 1647 Emma Corcoran f FO 83:16,1 84:03,3

885. 1646 Laura Doogan f FO 83:15,9 84:03,4

886. 1624 Roisin Diver f FO 84:06,7 84:06,7

887. 989 Mary Furey f F50 84:23,5 84:23,5

888. 1257 John Jame Dunphy m M50 Team Ella 84:04,3 84:29,0

889. 1256 Andy Mc Allister m M40 Kirbly Milers 84:05,1 84:29,2

890. 94 Kevin McGee m MO 84:07,2 84:43,0

891. 93 Angela McGee f F40 84:07,6 84:43,1

892. 1609 Roisisn Patterson f FO UHG 85:10,8 85:10,8

893. 1622 Sheila Conway f FO 85:31,9 86:02,9

894. 1395 Denise O’Leary Kelly f 86:08,6 86:08,6

895. 526 N.N. 526 86:47,8 86:47,8

896. 525 N.N. 525 86:48,0 86:48,0

897. 1443 Kathleen Grant f FO 86:06,8 87:00,0

898. 1642 Raymond Carey m MO 87:20,2 87:20,2

899. 15 Priyadarshini Mishra f FO UnitedHealthGroup 87:32,7 87:32,7

900. 1603 Paul O’Connor m MO UHG 87:40,3 87:40,3

901. 1629 Valerie McGinley f FO 88:29,8 89:20,6

902. 1637 Katie O’Donnell f FO 90:31,7 90:31,7

903. 959 LOUISE CURRAN f FO FSBL 92:13,0 92:13,0

904. 977 Geraldine Holmes f FO IND 92:13,0 92:13,0

905. 1613 Angela McGarvey f FO 92:16,1 92:16,1

906. 1612 Maureen McGarvey f FO 92:16,3 92:16,3

907. 1628 Alannah Doherty f FO 92:49,2 93:40,4

908. 85 MARIAN CULLINANE f F50 94:54,9 94:54,9

909. 84 STEPHEN SHEVLIN m M60 94:55,3 94:55,3

910. 881 HUGH TREARTY m MO 94:31,2 95:33,9

911. 1621 Amy Bradley f FO 96:20,3 96:20,3

912. 1632 Bronagh Gillespie f FO 95:32,3 96:37,4

913. 1633 Brid Gallagher f FO 95:32,5 96:37,7

914. 1631 Ann Marie O’Donnell f FO 96:33,7 97:38,2

915. 1221 Aisling Dorrian f FO 100:20,1 100:20,1

916. 1235 Catherine Sides f F50 100:46,0 100:46,0

917. 493 MARY MARTIN f F60 Finn Valley AC 101:37,0 102:31,9

918. 1607 Josephine Cuskelly f FO UHG 102:10,1 102:52,6

919. 1608 Amanda Quinn f FO UHG 102:10,6 102:52,9

920. 1606 Zara Lynch f FO UHG 103:05,2 104:02,3

921. 6 Micheala A Doherty f FO UnitedHealthGroup 103:05,4 104:02,7

922. 45 ANNE MC CAUGHAN f FO 104:34,8 104:34,8

923. 1640 Rory Furey m MO 105:15,5 105:37,0

924. 1602 Ajit Dharmarajam m MO UHG 105:51,3 105:51,3

925. 1239 Roisin M Caughan f FO 106:23,4 106:23,4

926. 1237 Aoife O’Donoghue f FO 106:23,6 106:23,6

927. 1641 Mary Ellen Carey f FO 110:32,9 110:32,9